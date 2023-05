Forte houle et vent violent : vigilance jaune aux Australes, Tuamotu Ouest et Sud et Gambier

Météo Tuamotu et Gambier

Entre mardi et mercredi, un temps très nuageux et localement instable intéresse les régions allant de Hereheretue, Nukutepipi jusqu’à Tematangi, Moruroa, Tureia jusqu’aux Gambier. Averses et grains parfois orageux sont au programme et débordent parfois jusqu’aux régions de Anaa, Hao et Marutea Sud mercredi. Ailleurs, sur le reste des Tuamotu, le temps reste bien ensoleillé voire finement voilé.

Entre Hereheretue à Marutea Sud, vent assez fort d’Est-Sud-Est avec des rafales pouvant atteindre les 80 kilomètres/heure. Sur le reste des Tuamotu, vent faible à modéré de secteur Nord à Nord-Est mardi s’orientant au secteur Est faible mercredi.

La mer est forte du Sud Tuamotu aux Gambier avec une houle longue de Sud conjuguée avec la mer du vent pour donner des hauteurs atteignant les 3 mètres mardi et s’amplifiant entre 3 mètres à 3 mètres 50 mercredi. Ailleurs, mer agitée avec une houle longue de Sud autour de 2 mètres.

Météo Australes

Lundi soir, le ciel reste très nuageux sur les îles du Nord sans précipitations notables. Mardi, les nuages bas se morcellent progressivement en courant de journée mais subsiste toujours un voile d’altitude. En soirée, retour de belles éclaircies. À Rapa, le temps reste frais et sec ces deux prochains jours sous un ciel passagèrement nuageux.

Vent d’Est-Sud-Est à Sud-Est assez fort à localement fort avec des rafales autour de 80 kilomètres/heure sur les îles du Nord. À Rapa, vent modéré de Sud-Est mardi revenant à l’Est-Sud-Est mercredi.

Au Nord, mer forte sur une mer du vent de secteur Est-Sud-Est de 3 mètres 50 à 4 mètres, croisée à une houle longue de Sud autour de 2 mètres. À Rapa, mer localement forte avec une mer du vent de 2 mètres croisée à une houle de Sud de 3 mètres.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

