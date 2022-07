Forte houle : à part les Gambier, la vigilance levée en Polynésie

Météo-France Polynésie française a placé en vigilance jaune pour orages les zones : Tuamotu Sud, Tuamotu Nord Est, Tuamotu Est, Gambier. Et en vigilance jaune pour forte houle les Gambier. Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes.

Météo Tuamotu et Gambier

Un temps perturbé intéresse cette nuit, samedi et dimanche les régions allant de Napuka à Reao, Hao, Tematangi, Moruroa et les Gambier. Averses et grains orageux vont ainsi s’enchaîner. Ailleurs, le soleil reste prédominant malgré un risque d’averses sur l’Ouest et Centre Tuamotu samedi.

De Napuka aux Gambier : vent faible à modéré de Nord dominant samedi, puis de Nord-Est dimanche, rafales 70 kilomètres/heure sous grains. Ailleurs, vent de Sud-Est, modéré au Nord, parfois assez fort sur les atolls les plus au Sud avec des rafales 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte par la houle longue de Sud-Sud-Ouest qui atteint encore 3 mètres cette nuit et samedi, avant de s’amortir autour de 2 mètres en soirée puis d’1 mètre 50 dimanche. Au Sud, elle est croisée à une mer du vent de Sud-Est atteignant de 2 mètres à 2 mètres 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf