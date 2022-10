Foire agricole de Taiarapu-Ouest : le programme

Du 17 au 30 octobre, la foire agricole de Taiarapu-Ouest est de retour pour une deuxième édition.

Une trentaine d’acteurs du secteur primaire de Vairao, Toahotu et Teahupo’o seront au rendez-vous sur des stands variés. Les élèves du CJA et de la MFR de Vairao présenteront également leurs productions et leurs savoir-faire.

PRATIQUE

Ouverture des stands de 8 heures à 18 heures, sauf le premier lundi à 9 heures et le dimanche à 6 heures

Vente de ma’a Tahiti, tous les jours de 11 heures 30 à 13 heures, et des produits locaux à la carte des points de restauration