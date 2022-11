Fiu de la circulation à Tahiti ? Venez vous exprimer !

Cet espace de débat et d’échange permettra aux usagers de témoigner et de s’exprimer librement sur les contraintes de mobilité vécues au quotidien.

L’objectif est de favoriser l’émergence d’une réflexion collective sur le sujet tout en appréhendant la manière dont les embouteillages sont vécus, leurs conséquences sur les habitudes de vie et les idées préconçues relatives aux modes de transport alternatifs.

Cet événement sera organisé :

Lundi 28 novembre 2022 de 8h00 à 12h00 au chapiteau de la Présidence (Papeete) ;

Mardi 29 novembre 2022 de 8h00 à 12h00 au parc de Teaputa (Taravao).

Pour chacune de ces deux rencontres, le forum sera organisé sous la forme d’une plénière structurée où la confection de petits groupes sera privilégiée afin de favoriser la prise de parole du plus grand nombre.

Comment participer au forum public ?

Pour participer, il suffit de s’inscrire gratuitement aux liens suivants :

Pour une inscription le lundi 28 novembre 2022 au chapiteau de la Présidence : https://forms.gle/sb5Ae3hGcixbhL3v7

Pour une inscription le mardi 29 novembre 2022 au parc de Teaputa : https://forms.gle/bxbJsFNYGWjYHnoi7

Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à internet, des formulaires d’inscription papier sont disponibles dans toutes les mairies de Tahiti ou au guichet de la Direction des transports terrestres.

Ce forum public fera l’objet d’une restitution auprès du grand public et permettra aux acteurs publics de mieux appréhender les enjeux et problématiques relatifs aux embouteillages et la manière dont ils sont vécus par les usagers. Ce forum servira également d’étape préliminaire à la mise en place d’ateliers de travail à destination des usagers qui auront lieu à partir du premier trimestre 2023. Contrairement au forum public, ces derniers seront plus axés sur la recherche commune de solutions concrètes.

Les éléments recueillis à l’issue de ces deux évènements participatifs seront exploités dans le cadre de la révision du schéma directeur des transports collectifs et déplacements durables de l’île de Tahiti. L’idée est de favoriser une co-construction collective avec les usagers dans un objectif plus global d’amélioration de l’action publique.