Une voie du boulevard Pomare IV sera fermée coté montagne depuis le giratoire « Chirac » jusqu’à l’avenue du Prince Hinoi de mardi à jeudi 14 à partir de 19 heures et jusqu’à 02h du matin afin de permettre au Service des Parcs et Jardins et de la Propreté procéder à un décocotage des plants existants.