Fermeture du centre d’accueil Te Vai Ete

Le centre d’accueil des sans-abri à Papeete ne distribuait déjà plus de repas depuis le 21 juin : “La raison, un couple s’est installé aux abords de la Cathédrale et s’estime en terrain conquis : insultes à l’égard des paroissiens, menace des secrétaires, mépris du lieu (traverse la cathédrale en serviette de bain, s’étale les pieds en l’air dans la cathédrale durant les temps de prières…), coqs de combat…Les autorités compétentes ont été prévenues” peut-on lire sur la page Facebook du centre.

“La situation paraissant dans l’impasse, nous ne pouvons pas continuer notre mission sereinement et nous ne pouvons pas exposer davantage les personnes bénévoles aussi bien de l’accueil Te Vai Ete que du presbytère aux insultes et menaces. Nous avons donc pris la décision douloureuse de cesser, dès ce vendredi (1er juillet, NDLR), le temps qu’il faudra, toutes les activités relevant de la responsabilité de l’accueil Te Vai Ete : repas du matin et du mercredi soir, maraudes du mardi et du jeudi, distribution de linge, accompagnements administratifs et aussi les colis alimentaires remis aux familles qui nous sont envoyées par le service social de la mairie de Papeete” est-il également précisé.

Aucune date de réouverture du centre n’a été annoncée pour le moment : “Quand reprendrons-nous… lorsque la situation se sera assainie ou au pire en mai 2023 à l’ouverture du nouvel accueil Te Vai Ete“.