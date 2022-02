Fermeture des parkings de Aorai Tini Hau de 1 heure à 6 heures du matin

La municipalité de Pirae a pris un arrêté jeudi 24 février pour règlementer l’accès au site de Aorai Tini Hau et particulièrement aux parkings communaux, en raison des faits répétitifs de nuisances sonores et de consommation de boissons alcoolisées constatés par les riverains et la police municipale.

Les parkings Aorai Tini Hau seront désormais fermés tous les jours, du lundi au dimanche, de 1 heure à 6 heures du matin.

La mairie rappelle que toutes nuisances sonores et la consommation de boissons alcoolisées sur ce site et aux alentours sont interdites.