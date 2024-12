Deux voies de circulation seront fermées à Papeete du lundi 16 au vendredi 20 décembre, de 20 heures à 2 heures, incluant :

• L’Avenue du Prince Hinoï ;

• Le terre-plein central du boulevard Pomare ;

• L’Avenue de Pouvana’a a O’Opa ;

• Les abords de la cour de l’Union sacrée, de chaque côté du terre-plein central.

Cette fermeture temporaire permettra au Service des parcs et jardins et de la propreté (SPJP) d’assurer l’entretien des gazons et des plantations.