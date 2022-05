Faa’a : fermeture nocturne de motu Ovini

La commune de Faa’a en collaboration avec le pays et la gendarmerie informe la population de la fermeture nocturne du site de motu Ovini à compter du jeudi 12 mai. Dorénavant, le site sera fermé entre 19 heures et 7 heures tous les jours de la semaine.

Une décision prise afin d’assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité du site et du voisinage. En effet, les forces de l’ordre font face à un nombre croissant d’attroupements, de dépôts de déchets sauvages, de consommation d’alcool sur la voie publique et surtout de nuisances sonores autant en semaine que le week-end.