Entretien du terre-plein central, de l’avenue Prince Hinoï, du boulevard Pomare et de la Cour de l’union sacrée

Deux voies de l’avenue Prince Hinoï, du boulevard Pomare ainsi que la Cour de l’union sacrée seront fermées de part et d’autre du terre-plein central de 20 heures jusqu’à 2 heures du matin, du lundi 8 au jeudi 11 janvier , afin de permettre au Service des Parcs et jardins et de la Propreté (SPJP), d’entretenir les gazons et plantations existants.