Des travaux d’élagage et taille des bougainvilliers sont prévus sur le terre-plein central de la RDO à partir de ce lundi et jusqu’au vendredi 22 juillet de 8 heures à 11h30 et de 12h30 à 14h30.

La circulation sera modifiée et une signalisation temporaire mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier.