L’association des diabétiques et obèses de Polynésie organise un dépistage gratuit ce samedi devant la pharmacie Tautiare à Faa’a. Une opération organisée dans le cadre de la lutte contre le Diabète et l’Obésité, avec l’aide de la Santé Publique et du Rotary Club de Papeete.



Dépistage gratuit

Faa’a, devant la pharmacie Tautiare

Samedi 18 Février de 7h00 à 17h00