L’Ecole Doctorale du Pacifique organise son deuxième « AfterMaster » qui se déroulera le mardi 24 janvier, à 17 heures au niveau du deck de la cafétéria de l’Université de la Polynésie française. Cet événement ouvert à tous, a pour objectif d’informer le public sur la poursuite et la reprise d’études en doctorat. A travers des ateliers, des présentations et surtout des échanges avec d’actuels et anciens doctorants et des directeurs de thèse, les participants découvriront tous les aspects de la thèse : comment s’y inscrire ? Comment la financer ? Comment la valoriser professionnellement ?

Vous pouvez vous inscrire en écrivant à l’adresse suivante avant le 17 janvier 2023 : [email protected]