Deux semaines de travaux à la sortie de la RDO côté Punaauia

La deuxième manche de l’omnium au vélodrome de Fautau’a s'est disputée vendredi soir. Après un mois sans compétition à cause de l’épidémie, les coureurs ont repris leurs marques sur la piste. Deux épreuves au menu : le 200 mètres vitesse et le scratch. Des courses où Kahiri Endeler et Eddy Le Roux se sont parfaitement illustrés.