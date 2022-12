Des panneaux d’information dans la vallée de Papenoo

Le ministère des Grands travaux, le Haut-commissariat, les communes de Hitia’a O Te Ra et de Teva I Uta ainsi que les personnes de la vallée concernées, travaillent de concert dans le but d’instaurer des mesures rapides et pérennes pour sécuriser les usagers de la vallée de Papenoo.

Le ministère des Grands travaux n’a pas voulu attendre les conclusions de cette concertation pour faire mettre en place par la Direction de l’équipement, des panneaux d’information. Ils on été installés en accord avec les deux communes et la Direction de la protection civile, au niveau des deux entrées de la route traversière de l’ile de Tahiti, à Papenoo et à Mataiea.

Leur but de renforcer l’information des usagers des deux vallées des dangers liés aux risques de montée soudaine des eaux et de phénomène de vague au niveau du lit de la rivière. Le ministre René Temeharo appelle à la prudence les usagers de la vallée de la Papenoo.