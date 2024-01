Dengue : opération de démoustication à Faa’a

En raison d’un nouveau cas de dengue détecté à Faa’a, une opération de démoustication a été programmée à Vaitea. Une première pulvérisation a été opérée ce lundi matin et deux autres actions seront réalisées jeudi et vendredi. L’objectif est d’éviter tout risque de propagation du virus via les moustiques dans le quartier.

Ainsi le :

• Jeudi 25 janvier, un dégîtage sera effectué dans la même zone avec une intervention à l’intérieur des propriétés sous réserve de la présence du propriétaire et de son accord.

• Vendredi 26 janvier, une deuxième pulvérisation d’insecticide sera effectuée. Il est vital de laisser les portes et fenêtres grandes ouvertes lors des pulvérisations, préconise la Direction de la Santé.

En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vents ; ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés et les personnes concernées seront informées au préalable.

Afin d’anticiper et de ralentir une éventuelle diffusion de la maladie, il est recommandé à la population de :

Consulter un médecin en cas de suspicion de dengue (forte fièvre, maux de tête, courbatures)

Se débarrasser des gîtes à moustiques autour de chez soi et sur les lieux de travail.

Se protéger des piqûres notamment par l’application de répulsifs cutanés, insecticides, diffuseurs…

Pour toute information sur les traitements contre les moustiques, le Centre de santé environnementale de la Direction de la santé se tient à disposition au 40 503 745 ou par mail à [email protected]