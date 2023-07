Découvrez le programme de la fête de l’orange à Punaauia

Du 13 juillet au 22 juillet : Le village des artisans – Mairie de Punaauia – 8h/19h

Bijoux, nacres, travail sur bois, sacs et vêtements… par les artisans de la commune. Les associations de Punaauia seront présentes et tiendront des buvettes.

14 juillet : La Super tau’ati de retour – Parc Taapuna – 9h/15h

Annulée l’an dernier en raison de la houle, la plus célèbre course de va’a du Heiva sera de retour cette année à Punaauia. Sur le plan d’eau de Taapuna, les meilleurs rameurs viendront s’affronter en V12 et V16, parés de tenues locales et fleuries. Une course unique en son genre, à ne pas manquer !

15 juillet : Anani tu’aro challenge – Mairie de Punaauia – 8h/14h

Qui est le plus rapide en course en sac ? Qui est le meilleur leveur de pierre ? Qui prépare le meilleur poisson cru ? Les aito de Punaauia viendront se défier en équipe, autour d’activités traditionnelles, sportives et culinaires.

15 juillet : Le concours Anani Voice – Mairie de Punaauia – dès 18h

12 candidats sont en lice pour ce concours de chant.

16 juillet : To’u vai ‘apira’a – une immersion dans la belle époque – Mairie de Punaauia – dès 18h

Cette comédie musicale regroupe pas moins d’une douzaine d’artistes qui présenteront, sous forme de spectacle musical, l’histoire d’une jeune femme se retrouvant 60 ans en arrière, emportant le public avec elle dans son voyage au son des chansons de Tahiti d’Antan.

17 juillet : Soirée Cinéma – Mairie de Punaauia – dès 18h

Le film « Sonic 2 » sera projeté sur écran géant. Prenez vos peue !

18 juillet : Soirée ‘ori Tahiti – Mairie de Punaauia – dès 18h

La commune invitera des goupes de danse à venir se produire sur scène, dans les jardins de la mairie.

19 juillet – Farereira’a : le ‘ori Tahiti version international – Mairie de Punaauia – dès 18h

La ville de Punaauia accueillera les troupes du « Farereira’a », un évènement qui regroupe des danseurs de ‘ori Tahiti venus des États-Unis, du Mexique ou encore du Japon. Cette année, l’évènement rendra hommage à Coco Hotahota.

20 juillet : Hura Anani : un avant-goût du Hura Tapairu – Mairie de Punaauia – dès 18h

Les quartiers de la ville de Punaauia ont formé des groupes de danse et viendront présenter au public des prestations en solo, en duo et en groupe. Le quartier qui sera désigné grand vainqueur par le jury, sera accompagné par la commune pour représenter Punaauia au Hura Tapairu.

Du 17 juillet au 21 juillet : Ateliers d’artisanat – Mairie de Punaauia – 9h/12h

La ville de Punaauia offre des ateliers d’initiation gratuits pour apprendre ou réapprendre les secrets de l’artisanat local. Ateliers proposés : confection de monoi, pute rima, tahirihiri, pareu et taupoo, uniquement sur inscription au 40.86.56.57.

21 juillet : Mon fare Ni’au – un spectacle au goût de nostalgie – Mairie de Punaauia – dès 18h

Spectacle musical polynésien. Chanteuses, orchestre, danseurs et danseuses, projections de vidéos avec des images inédites, animations…

22 juillet : Tuakana en live ! – Mairie de Punaauia – dès 18h

Le groupe Tuakana offrira un concert à la population. Teiho Tetoofa et ses membres du groupe chanteront pour vous leurs titres les plus connus, mais également des nouvelles compositions.

22 juillet : Défilé des porteurs d’oranges et des associations – Mairie de Punaauia – dès 9h

Les porteurs d’oranges, qui œuvrent pour perpétuer la tradition et préserver le patrimoine naturel de Punaauia seront à l’honneur. Toutes les associations de Punaauia seront aussi invitées à défiler.