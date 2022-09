De nouvelles conditions d’entrée en Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a rouvert ses frontières et de nouvelles conditions d’entrées sont annoncées. Tous les passagers, quel que soit leur statut vaccinal, sont acceptés sur le territoire sans test de dépistage préalable au Covid-19 rapporte la compagnie au tiare Air Tahiti Nui.

La mesure s’applique depuis le 12 septembre aux personnes entrant en Nouvelle-Zélande de n’importe où dans le monde. Autre nouvelle : les masques faciaux ne seront plus exigés dans les vols à destination de Aotearoa.

A VOTRE ARRIVEE EN NOUVELLE-ZELANDE

1- Les douanes vérifieront la conformité de vos documents par rapport aux conditions d’entrée.

2- Vous recevrez par le service de Biosécurité, un pack sanitaire contenant 2 kits de tests de dépistage (test antigénique) à réaliser le 1er jour et le 5ème jour de votre arrivée. Pour plus d’information sur le protocole sanitaire à l’arrivée, cliquez ICI.

EN TRANSIT PAR LA NOUVELLE ZELANDE

Si vous transitez par la Nouvelle-Zélande, vous n’avez pas besoin d’être vacciné ni de remplir la déclaration du voyageur néo-zélandais (NZTD). Veuillez noter toutefois que le temps de transit à l’aéroport international d’Auckland doit être inférieur à 24 heures. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous répondez aux exigences des pays dans lesquels vous transitez et votre pays de destination finale.



Pour plus d’infos, consultez le site Unite against COVID du gouvernement néo-zélandais et le site du ministère de la Santé de Nouvelle-Zélande.