De l’artisanat au Salon de Noël de l’Assemblée

C’est une nouvelle édition du Salon de Noël sous le thème de l’artisanat qui a été inaugurée ce lundi matin, à l’Assemblée. L’événement est organisé par l’association Artisanat d’art, sous l’égide de Fauura Bouteau, figure bien connue du milieu.

Depuis une dizaine d’années déjà, le Salon de Noël de l’Assemblée est connu pour l’excellence des produits proposés et le professionnalisme des exposants. Fauura Bouteau a contribué à moderniser les créations et l’image des artisans traditionnels polynésiens, par une exigence dans les finitions, le soin du détail et le sens de l’originalité.

L’édition 2021 réunit 34 artisans. Le public pourra découvrir des créations dans le domaine de la bijouterie, de la couture, de la sculpture sur bois et pierre, de la vannerie, de la poterie, sans oublier des objets de décoration comme des lampes, photophores, etc.

L’événement se tiendra du 20 au 24 décembre de 8 à 17 heures. Pas de pass sanitaire demandé en raison de la taille du salon mais un respect des mesures barrières est à observer.