L’étape de samedi 27 août 2022 de la course cycliste GRAND PRIX TEAM OROHENA RACING se déroulera en circuit fermé autour de la mairie de Papeete entre 13 heures et 17 heures.

La circulation automobile sera par conséquent modifiée sur le Front de mer, dans l’avenue du Prince Hinoi, et les rues des Remparts et Paul Gauguin.



Les riverains pourront sortir du secteur par la rue Albert Leboucher en direction du marché municipal en se conformant aux consignes d’un commissaire de course.