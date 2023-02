Covid-19 : un vaccinodrome samedi à la présidence

Un vaccinodrome pour permettre aux personnes vulnérables de maintenir leur shema vaccinal : c’est ce que propose la plateforme Covid-19 de la direction de la santé et le ministère de la Santé en charge de la prévention. Le centre de vaccination sera installé samedi sous le chapiteau de la Présidence de 8 à 15 heures.

La vaccination contre le covid reste gratuite et ouverte à tous, souligne la direction de la Santé.

PRATIQUE

Personnes vulnérables et/ou prioritaires pour la vaccination contre la Covid

Personnes de plus de 60 ans

Personnes immunodéprimées ou vulnérables et toutes personnes vivant dans leur entourage

Personnes en situation d’obésité (IMC > 40)

Personnes en longue maladie

Femmes enceintes quel que soit le terme

Professionnels de santé

Personnels navigants (aérien et maritime)

Agents touristiques accompagnant des groupes

Vaccins contre la Covid disponibles lors de ce vaccinodrome

Vaccin Comirnaty® Pfizer Pédiatrique : pour les 5 à 11 ans

Vaccin Comirnaty® Pfizer Original : pour les 12 ans et plus, en primo injection et 2ème dose

Vaccin Comirnaty® Bivalent Pfizer : pour les 12 ans et plus, en dose de rappel uniquement

Vaccin Nuvaxovid® Novavax : pour les 18 ans et plus, en primo injection et 2ème dose



Un rappel vaccinal par Comirnaty bivalent est recommandé dès 6 mois soit :

après la fin du schéma initial et quel que soit le vaccin utilisé antérieurement

après la dose de rappel

après la dernière infection Covid.



Pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus, il est recommandé une dose de rappel 3 mois après la dernière dose, par le vaccin Comirnaty Bivalent – Pfizer.

Information aux voyageurs

Pour les voyageurs entrants sur le fenua, restons vigilants ! Il est important de continuer à respecter les mesures barrière et de se faire tester en cas d’apparition de symptômes.

Pour les voyageurs sortants :

Pensez à vérifier auprès de votre compagnie aérienne ou agence de voyage le schéma vaccinal requis par les différents pays visités ou par lesquels vous transiterez.

Anticipez : il se peut que plusieurs jours ou semaines soient requis avant la reconnaissance de votre schéma vaccinal par les pays concernés (les exceptions se limitant strictement aux cas urgents d’évacuation sanitaire).

À titre d’exemple, à ce jour, un voyage ou transit par les Etats-Unis requiert un schéma vaccinal complet, disponible sur le fenua avec une vaccination en deux doses (dans la liste des vaccins reconnus, dont font tous partie ceux disponibles en Polynésie française). Pour les personnes n’ayant jamais été vaccinées contre la covid : entre la première et la deuxième dose, une période de 21 jours doit être respectée. Le schéma vaccinal sera reconnu comme complet 2 semaines (14 jours) après cette seconde dose . Il est donc nécessaire de prévoir au minimum 35 jours pour obtenir un schéma vaccinal complet avant votre déplacement.

Pour ce faire, plusieurs options de vaccination sont disponibles :

Dans les centres de vaccination : À l’IFPS Mathilde Frébault à Mamao – Papeete, du lundi au jeudi de 8h à 15h, puis le vendredi de 8h à 14h Dans les centres de vaccination de proximité, dont la liste est disponible sur le site de la Direction de la santé : https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/vaccination-covid/

Auprès de son médecin ou de son pharmacien (sous réserve de convention avec le ministère de la Santé en charge de la prévention)

Lors des vaccinodromes organisés par la plateforme Covid

Plus d’informations :

Plateforme Covid : 40 455 000