Covid-19 : un “vaccinobus” à Mahina

Cette opération a rencontré un vif succès : 39 personnes ont reçu leur 1ère dose de vaccin mercredi tandis que 31 autres ont profité d’une dose de rappel, soit un total de 70 personnes ayant bénéficié d’une protection contre la Covid-19. En marge, 25 personnes ont également été vaccinées contre la grippe saisonnière.

L’objectif du “vaccinobus” est d’aller à la rencontre des citoyens habitant dans les quartiers reculés ou ne disposant pas de moyens de transport, leur facilitant ainsi l’accès au vaccin. Il s’agit pour le Pays d’accentuer la campagne de vaccination sur le territoire.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

La mise en œuvre de ce dispositif est rendue possible grâce à la collaboration de la direction de la Santé, des équipes municipales de la commune concernée et des guides sanitaires œuvrant sur le terrain et dont le rôle de sensibilisation sera renforcé comme l’a rappelé le Président du Pays, Edouard Fritch.

Par ailleurs, la campagne de vaccination de proximité s’étendra de nouveau dans l’archipel des Tuamotu. Une équipe de la Direction de la santé, menée par François Laudon, subdivisionnaire santé des Tuamotu-Gambier, se rendra dès demain, jeudi 18 novembre à Makatea.