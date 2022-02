Covid-19 : rappel vaccinal pour les 12 à 17 ans, sans obligation

Depuis ce vendredi 11 février, tous les adolescents âgés de 12 à 17 ans en Polynésie sont désormais éligibles au rappel de la vaccination (vaccin Pfizer) contre la Covid-19, six mois après la complétude de leur schéma de primo-vaccination.

L’espacement de six mois entre la deuxième dose de vaccination et le rappel s’explique par une décroissance plus lente des anticorps vaccinaux chez les adolescents que chez les adultes.

Pour rappel, dans l’Hexagone, le gouvernement a ouvert depuis le 24 janvier, et sans obligation, le rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les 12-17 ans. “Pour les 12 17 ans, l’ouverture du rappel a été décidé pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, comme beaucoup de pays autour de nous l’ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d’un rappel vaccinal pour tous mais sans obligation”, avait alors indiqué le Premier ministre Jean Castex, lors d’une conférence de presse.