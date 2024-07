Initialement prévues le 23 juin, les courses hippiques à l’hippodrome de Pirae avaient été reportées au 30 juin pour cause de mauvais temps. La deuxième journée de courses hippiques a donc eu lieu hier dimanche avec la fameuse course en pareo (course sans selle) du Heiva.

Ci-dessous, les résultats officiels :

Le prochain rendez-vous est donné le dimanche 14 juillet avec au programme 5 courses, une bringue, le snack buvette, et toujours les balades à poney et paris hippiques.