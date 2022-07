Courses automobiles : le Slalom Pueu est de retour

Les pilotes du fenua ont rendez-vous au Belvédère de Taravao ce dimanche. L’association sportive automobile organise le Slalom Pueu. Un événement qui n’avait pas eu lieu depuis 2018…

La course est ouverte à tout type de véhicule à l’exception des pic up et moteurs diesel. La course, un contre-la-montre, se déroulera en quatre manches.

Par sécurité, la mairie de Taiarapu Est a pris un arrêté de fermeture des routes d’accès au Belvédère pendant la durée de l’événement. Les spectateurs ne seront pas non plus admis sur le site.

PRATIQUE

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à jeudi.

Plus d’informations en cliquant ICI