Conférences, galeries d’artistes et professionnels de l’habitat à Mamao du 7 au 10 mars

La 20e édition du salon de l’habitat se tiendra du 7 au 10 mars au parc expo de Mamao. Comme chaque année, les visiteurs pourront retrouver différents professionnels du bâtiment, du bricolage, de l’ameublement, la construction, la literie, le jardinage et même des services bancaires et notaire.

La direction des impôts (DICP) sera aussi représentée. Des démonstrations et ateliers « Do it Youtself » sont prévus.

Nouveauté cette année : une galerie sera installée. 18 artistes du fenua exposeront leurs œuvres.