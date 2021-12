Concours de la fonction publique de l’administration : les inscriptions sont ouvertes

Les six concours programmés sont les suivants :

Recrutement de 16 personnels infirmiers de catégorie A ;

infirmiers de catégorie A ; Recrutement de 62 personnels infirmiers de catégorie B ;

infirmiers de catégorie B ; Recrutement de 36 assistants socio-éducatifs de catégorie B ;

socio-éducatifs de catégorie B ; Recrutement de 132 adjoints administratifs de catégorie C dont 112 en concours externe et 20 en concours interne ;

de catégorie C dont 112 en concours externe et 20 en concours interne ; Recrutement de 49 secrétaires médicaux de catégorie C ;

de catégorie C ; Recrutement de 75 agents techniques de catégorie C dont 69 en concours externe et 6 en concours interne.

Pour chacun des concours, les candidats sont invités à s’inscrire prioritairement via le site internet de la Direction Générale des Ressources Humaines, www.fonction-publique.gov.pf, et ce jusqu’au lundi 10 janvier 2022.

Pour ceux n’ayant pas de connexion internet :

Un poste informatique en accès-libre sera disponible à la DGRH, à Papeete. Pour en disposer, prendre rendez-vous au préalable via le lien suivant : ICI.

Le même dispositif sera mis en place à Raiatea, dans les locaux de la circonscription des îles Sous-le-Vent, à Uturoa, (sans rendez-vous), ainsi qu’à Tubuai, pour la circonscription des Australes (sans rendez-vous).

Les agents de la circonscription des îles Marquises sur Nuku-Hiva, Hiva Oa et Ua Pou accompagneront les personnes désireuses de s’inscrire via le site internet de la DGRH.

Les candidats devront impérativement se munir d’une clé USB pour télécharger les documents demandés.

Modalités pratiques

Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.

La liste des candidats admis à concourir sera publiée sur le site internet de la DGRH.

Les candidats autorisés à participer au concours seront convoqués individuellement et informés du lieu et de la date des épreuves, par courriel.

Conditions d’accès

L’âge minimum d’admission à concourir aux concours externes est fixé à 18 ans accomplis au 1er janvier 2022, la limite d’âge maximale pour se présenter aux concours externes étant fixée à 62 ans au 1er janvier 2022.