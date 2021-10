Comment financer sa startup ? La French tech Polynésie organise une conférence

L’association La French Tech Polynésie organise une conférence sur Les différentes phases et formes de financement d’une startup mercredi 20 octobre, à 11 heures, à l’amphithéâtre de la CCISM.

Cette conférence s’adresse notamment aux porteurs de projets (futurs startupers) ou aux personnes ayant déjà créées leur startup et souhaitant en savoir davantage sur les différentes sources de financement que l’on peut mobiliser pour développer un projet et les bonnes questions à se poser à chaque étape du financement de sa croissance.

La thématique de ce rendez-vous est à l’initiative de Gaspard Toscan Du Plantier, directeur général de la Sofidep, membre du CA de La French Tech Polynésie, spécialisé dans l’accompagnement en fonds propres des entreprises polynésiennes. D’autres intervenants seront également présents :

-Arthur Ceccaldi, fondateur d’Hello Scoot, membre du CA de La French Tech Polynésie, viendra

témoigner des financements obtenus pour le développement de sa startup.

-Florent Malbranche, co-fondateur et CEO de Brigad, membre de La French Tech Polynésie, nous donnera les clés d’une levée de fonds. Florent a mené plusieurs levées de fonds totalisant plus de 13 millions de dollars.

Afin de respecter les mesures sanitaires, la French tech Polynésie met en place un système d’inscription en ligne, permettant à ceux qui le souhaitent de suivre l’événement en présentiel ou en visio-conférence. Cliquez ICI