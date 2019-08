Collecte de sang à la mairie de Arue

Le Centre de transfusion sanguine organise une collecte de sang ouverte au public jeudi 8 août de 8 à 11 heures à la mairie de Arue.

Si vous souhaitez faire un don, voici ce qu’il faut savoir :

– Avant 18 ans, aucun don n’est autorisé

– De 18 à 65 ans révolu, tout type de don est possible

– Le premier don après 60 ans est soumis à l’appréciation d’un médecin du CTS. Après 65 ans, seul le don de sang total est autorisé et sous réserve que chaque don soit autorisé par un médecin du CTS.

– Après 70 ans, aucun don n’est autorisé

– L’intervalle minimum entre 2 dons de sang total est de 8 semaines

– Sur une période d’un an, le nombre de dons de sang total est inférieur ou égal à :

4 fois / an pour une femme

6 fois / an pour un homme

– Lors d’un prélèvement de sang total, le volume prélevé ne doit pas dépasser 500 ml

Les caractéristiques cliniques et biologiques du donneur sont analysées lors de l’entretien préalable au don avec le médecin. Le candidat est ajourné s’il présente une contre-indication.