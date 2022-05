Cancer : une journée dédiée aux patients et à leurs proches samedi 21 mai à l’assemblée

Cette journée -entièrement gratuite et ouverte à tous- aura lieu ce samedi 21 mai de 8 heures 30 à 16 heures 30 à l’Assemblée de la Polynésie et s’inscrit dans une démarche participative et démocratique en santé. Les objectifs sont de permettre aux patients atteints de pathologie cancéreuse et à leurs proches de partager leur expérience, d’échanger avec d’autres patients et aidants et transmettre leur savoir, d’être écoutés et entendus par des professionnels de santé quant à leurs ressentis de, pouvoir exprimer leurs besoins et leurs attentes.

Les échanges de cette journée pourront ainsi permettre de mieux identifier les besoins des patients et de leurs familles, de pouvoir rencontrer et échanger avec des professionnels de santé qui pourront répondre à leurs questions, de pouvoir bénéficier de la présence d’associations œuvrant dans le domaine de la santé.

Au programme de la journée, entre autres, un temps collectif avec un discours de présentation (“C’est quoi le cancer ?”) afin d’aborder les représentations liées à cette maladie en Polynésie et des ateliers thématiques permettant d’aborder les différentes expériences de la maladie.

PROGRAMME (susceptible d’être modifié) :



8 heures 30 : ouverture des portes, chant d’accueil

9 heures : discours inauguratif par Vahi Tuheiava-Richaud

Présentation des 4 associations

Présentation de la maladie du siècle : le Cancer

Présentation des ateliers et répartitions des personnes

10 heures – midi : première session d’ateliers :

– vivre le cancer ;

– vivre l’annonce ;

– vivre les traitements.

12 heures – 13 heures : annonce des ateliers de l’après-midi, pause déjeuner, concert gratuit par Maru’ao

13 heures – 15 heures : deuxième session d’ateliers :

– médecines traditionnelles complémentaires ;

– accompagnement et soins de support ;

– EVASAN.

15 heures – 15 heures 30 : conclusion

15 heures 30 – 16 heures 30 : marche pour clôturer de l’assemblée à la place To’ata.

16 heures 30 : fin de manifestation, retour des bus dans les communes.