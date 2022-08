L’événement Back to School est de retour au centre-ville de Papeete. Samedi de 9 à 16 heures, les parents et élèves pourront rencontrer des clubs, associations, centres et programmer des activités extra scolaires et cours de soutien.

Des démonstrations, spectacles, séances photos et ateliers sont également au programme de l’événement.

Plus d’infos sur Facebook, PCV Papeete Centre ville