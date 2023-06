Au cœur du CHPF avec la journée nationale de réflexion sur le don d’organes

La Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe, c’est ce jeudi au CHPF. Un événement organisé à l’initiative de l’équipe de la coordination hospitalière des prélèvements d’organes du Centre Hospitalier de la Polynésie française, afin de sensibiliser à l’importance du don d’organes au fenua, aux enjeux associés, et d’échanger et répondre aux questions des visiteurs.

« On a voulu faciliter la vie des donneurs, indique Sarah Marcet, infirmière coordinatrice au don d’organe au Taaone. Cette journée est ouverte à tout le monde. On aura notamment un centre de dépistage gratuit de l’équipe de néphrologie pour les maladies rénales » . 113 patients sont actuellement en attente d’un don, et plus de 600 sont en dialyse.

Rendez-vous est donné dès 8h30 dans la nef à la découverte des stands d’information des professionnels du CHPF et des associations Un don de vie, Te Aho Ora Nui, Transhepat.

La journée sera également rythmée par un café philo, des animations musicales et un spectacle d’Ori Tahiti.

Pour ajouter une dimension solidaire à cet événement, un marché artisanal sera installé offrant à tous, la possibilité de soutenir cette journée en effectuant des « achats solidaires » : 10% des recettes seront reversés à l’association « Un don de vie ».