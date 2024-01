Arrêt des chaînes TF1 et M6 dans les offres Vini TV

Dans la cadre de l’arrêt prochain des offres VINI TV fin mars 2024, certaines chaînes vont d’ores et déjà progressivement cesser d’être diffusées. Ainsi, à compter du 1er février 2024 les chaînes TF1 & M6 ne seront plus accessibles aux abonnés disposant des anciennes offres et décodeurs VINI.



TF1 et M6 sont à retrouver dans les offres CANAL+ en partenariat avec VINI. Et effet, depuis le 5 octobre 2023, Vini commercialise les offres TV de CANAL+ POLYNESIE qui intègre de larges bouquets de chaines, des services et fonctionnalités innovants.

Comment retrouver vos programmes préférés ?

• Déjà abonné à une offre VINI TV ? Il vous suffit de ramener votre ancien décodeur pour passer aux offres CANAL+. Également l’occasion de récupérer le replay de vos programmes TF1 & M6 à regarder à la demande quand vous le souhaitez.

• Pas encore abonné ? Rendez-vous en boutique pour découvrir les offres Satellite (ne nécessitant pas de connexion Internet) ou en package avec Internet, Téléphone et Télévision à partir de 9.900 F/mois incluant les 3 services.