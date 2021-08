Appel aux dons matériels pour le CHPF

Beaucoup de patients sont actuellement hospitalisés au CHPF pour des durées plus ou moins longues et avec des restrictions strictes en matière de visites et un personnel réduit. Afin de lutter contre cet isolement social en hospitalisation, des tablettes et des chargeurs vini peuvent être fournis aux patients -qui n’ont pas les moyens, souvent les patients évasanés en urgence- de garder un lien avec leur famille, avoir une écoute, et affronter la maladie avec plus de douceur et de soutien.

Le CHPF lance ainsi un appel aux dons pour collecter des chargeurs vini et des tablettes (toutes marques) usagées et/ou obsolètes, mais en état de marche suffisant pour supporter la fonction WiFi.



Pour faire un don, il suffit de contacter la fondation Anavai via l’adresse email : [email protected].