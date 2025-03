Appel à projets pour le fonds de transition énergétique 2025

Le troisième appel à projets du fonds de transition énergétique (FTE) est ouvert jusqu’au 15 juillet 2025.

Cette année, le fonds s’adresse aux collectivités et entreprises engagées dans la transition énergétique en Polynésie. Les projets éligibles concernent la production d’électricité renouvelable (photovoltaïque, hydroélectricité), la production thermique propre (chauffe-eau solaire, biomasse, SWAC), les installations hybrides intégrant plus de 50 % d’énergies renouvelables, ainsi que les infrastructures de stockage et de réseau. Selon la nature du projet, les subventions du FTE peuvent couvrir entre 25 % et 70 % des coûts.

Depuis son lancement, le FTE a permis de financer l’électrification de l’île de Maiao, avec l’hybridation de la centrale thermique et du réseau électrique en 2023, ou encore la mise en place d’une station de transfert d’énergie par pompage dans la vallée de Titaaviri en 2024.

Pour optimiser leurs chances, les candidats ont la possibilité de soumettre leur dossier avant le 23 mai 2025 afin de bénéficier d’un premier avis sur sa recevabilité et ses aspects techniques et économiques.

Les porteurs de projet peuvent obtenir plus d’informations en contactant le secrétariat du FTE à l’adresse [email protected].