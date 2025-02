Anuanua : une exposition pour questionner genres et identités dans la société polynésienne

Après la question des violences intra-familiales, Océane Fouet s’intéresse à la communauté LGBTQIA+. L’artiste, également psychologue au fenua, exposera une série d’œuvres à la Maison de la culture du 18 au 22 février. L’exposition invite à un voyage « visuel et sonore au cœur des identités et des parcours de vie des personnes LGBTQIA+ en Polynésie ». Des textes et des audios seront également proposés.

Lire aussi : Une expo à Tahiti et une fresque à Londres pour mettre en lumière les LGBTQIA+ du fenua

Des artistes de la communautés LGBTQIA+ performeront également. On retrouvera Man’s Tahiti, Shelby ou encore Starfire…

L’évenement est gratuit. Une partie des bénéfices des ventes des œuvres d’Océane Fouet sera reversée à des associations locales pour soutenir les personnes concernées.

– PUBLICITE –

PRATIQUE

Du 18 au 22 février

Maison de la culture

Salle Muriavai

Vernissage le 18 février à 17h30

Exposition ouverte de 9h à 17h et le samedi de 9 à 12h

Plus d’infos pratiques sur cette exposition en cliquant ici