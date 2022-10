Air Tahiti Nui : des vols Papeete – Paris via Seattle à partir du 12 juin 2023

Après l’inauguration de la route Papeete – Seattle le 4 octobre dernier, Air Tahiti Nui a annoncé la prolongation vers Paris de cette ligne régulière avec deux vols par semaine pendant la saison estivale 2023.

À partir du 12 juin 2023, ces 2 fréquences hebdomadaires se combineront aux 5 vols programmés entre Papeete et Paris via Los Angeles. Air Tahiti Nui proposera ainsi sur la période de juin à août 2023 un total de 7 vols par semaine entre Papeete et Paris.

Du 12 juin au 3 septembre 2023, le programme Papeete-Paris via Seattle sera le suivant (en heures locales) :