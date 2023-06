53e salon des Marquises du 1er au 11 juin

L’événement mettra à l’honneur la créativité et l’identité des îles Marquises grâce à 10 jours d’exposition vente et de rendez-vous culturels divers.

Cette 53e édition regroupe 89 artisans venus de toutes les îles des Marquises, issus de 31 associations. En tout, 69 stands seront proposés au public pour présenter la diversité et la richesse des expressions artisanales marquisiennes.

L’inauguration aura lieu ce jeudi à 10 heures au parc expo de Mamao.

Le public pourra ainsi découvrir les spécificités de chaque île dans le plus pur respect des traditions. Des tiki, penu, umete sculptés à partir de bois nobles, d’os, de roche ou de pierre fleurie, des tapa issus des écorces d’arbre à pain, de banian ou de mûrier, ainsi que des parures en os et en graines, démontrent toute la créativité de cette culture ancestrale.

Tout au long du salon, il y aura de nombreuses animations : prestation de danse, confection de kumu hei, enfilage de collier de graines, peinture sur tapa et un concours de sculpture d’un étrier d’échasse sculpté dans le bois de toa.

Les samedis 3 et 10 juin seront des journées spéciales marquisiennes, sous forme de tableaux vivants. Les démonstrations variées s’enchaîneront tout au long de la journée, avec des démonstrations d’art culinaire et notamment la préparation de kaaku et des ventes de plats typiques.

PRATIQUE

Du 1er au 11 juin 2023

De 8 heures à 18 heures

Parc expo Māma’o

Renseignements au 40 54 54 00