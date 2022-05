La 51ème édition du salon des Marquises aura lieu du jeudi 2 au dimanche 12 juin 2022, au parc expo de Mamao. Cette nouvelle édition compte 88 artisans exposants, issus de 27 associations et répartis sur une soixantaine de stands. Venus de l’ensemble des îles de la terre des hommes à l’exception de Hiva Oa, tous souhaitent partager la diversité des richesses de l’archipel.

Tout au long de l’exposition, la fédération ‘Te Tuhuka o te henua enana’ propose de nombreuses démonstrations : la réalisation de kumu hei, mais aussi des démonstrations de sculpture sur pierre, sur os, sur bois, peinture ou tapa. Ces rendez-vous plongent ainsi les visiteurs au cœur de l’identité de l’artisanat marquisien.

Les animations musicales avec les New’s barefoot et les prestations de groupes de danse marquisiens rythmeront les journées. Les samedis 4 et 11 juin sont à noter tout particulièrement, avec l’organisation de “journées spéciales marquisiennes”, sous forme de tableaux vivants. Les démonstrations sont variées et s’enchaînent tout au long de la journée, avec des démonstrations d’art culinaire, et des dégustations.

L’inauguration officielle aura lieu le jeudi 2 juin 2022 à 10h00. Le salon sera ouvert au public de 8h00 à 18h00 tous les jours.

Les informations complémentaires seront accessibles en ligne sur le site www.artisanat.pf à l’approche de l’événement.