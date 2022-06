4e édition de la chorale du cycle 3 de Papeete-Pirae

Le projet « chorale cycle 3 » permet à chaque enfant de construire son Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) s’appuyant sur trois piliers : les enseignements artistiques, les rencontres avec les artistes et les œuvres et les pratiques artistiques. L’objectif est de développer les pratiques musicales collectives, mais également d’acquérir une culture musicale diversifiée.

En 2019, la chorale avait présenté le thème « les écoles en chœur ». En 2020, c’était « un voyage en chanson » proposé sous format numérique en raison de la crise sanitaire. En juin 2021, les 400 élèves se sont retrouvés sous le chapiteau de la Présidence autour « la solidarité et les droits de l’enfant ».



Pour cette année, le thème retenu pour de cette 4ème édition est « trace ton chemin pour demain ». Cette rencontre est l’aboutissement d’un travail progressif et régulier durant l’année scolaire. C’est un moment attendu par tous les élèves du cycle 3, et par les équipes pédagogiques.

(Crédit Photo : Polynésie française)

Les élèves, menés par leurs chefs de chœur, ont d’abord entonné nos hymnes, territorial et national, puis ont poursuivi avec leurs interprétations, aussi particulières les unes que les autres, des chants suivants :