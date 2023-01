30ème édition du Salon du tourisme du 3 au 5 février

La 30ème édition du Salon du tourisme aura lieu les 3, 4 et 5 février prochains, au parc expo de Mamao. L’occasion de prévoir ses prochaines vacances dans les îles et de profiter d’offres d’hébergements, transports, activités et autres services à des tarifs très attractifs à saisir sur place.

