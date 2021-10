3 appels à projets pour promouvoir la culture

Porté par l’Institut français, le programme Archipel.eu se veut, à terme, être un soutien financier viable et efficace à destination des artistes et institutions culturelles de l’outre-mer européen. A l’occasion du lancement d’Archipel.eu, trois appels à projets ont été annoncé.

Fonds pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel

Ouvert du 13 octobre 2021 au 13 février 2022, ce fond est destiné à soutenir les projets portés par des organisations et institutions culturelles. Celles-ci doivent résider légalement dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne (RUP) ou les pays et territoires d’outre-mer (PTOM). Sont concernés les organismes exerçant dans les domaines de la médiation scientifique et culturelle, de la documentation, de la formation et du renforcement des capacités sur le patrimoine culturel immatériel et les cultures.

Les projets soutenus par cet appel peuvent relever des domaines définis par le Convention à l’UNESCO de 2003 :

les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;

les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;

les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;

les arts du spectacle ;

les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

Fonds de mobilité Archipel.eu

Ouvert du 13 octobre 2021 au 1er décembre 2022, ce fond accompagne la mobilité physique ou virtuelle dans professionnels de la culture et des artistes ultramarins dans les RUP, les PTOM et l’ensemble de l’Union européenne. Les créateurs, groupes d’artistes et/ou professionnels de la culture qui résident légalement dans les RUP ou les PTOM peuvent présenter leurs candidatures, peu importe leurs disciplines artistiques et culturelles (spectacle vivant, musique, arts visuels, design, architecture, création numérique, etc.).

La collection – édition spéciale Archipel.eu

Ouvert du 13 octobre 2021 au 13 février 2022, cet appel vise à soutenir les expositions, les spectacles et les prestations artistiques légères. Pour être éligibles, les projets doivent être portés par des organisations et institutions culturelles qui résident légalement dans les RUP et PTOM, que ce soit en présentiel, en digital (expositions virtuelles, performances interactives, masterclasses, classe d’art ou webinaires) ou en hybride (présentiel et digital).

Pour soumettre votre candidature, rendez-vous ICI

Vous êtes porteur de projet et cherchez une aide pour monter votre dossier ?

Contacter Terence Ienfa du bureau des affaires européennes par mail sur [email protected] ou Hélène Morales de l’association des pays et territoires d’Outre-mer sur [email protected]