2nd tour des élections municipales : interdiction de drapeaux à l’école Mama’o et aux alentours

À l’occasion du premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, de nombreux débordements liés à la présence de drapeaux, banderoles, oriflammes et bannières ont été constatés aux abords de l’école primaire Mama’o. En dépit des nombreuses interventions des forces de police, le maniement de ce matériel a donné lieu à de nombreux conflits.

Les drapeaux frôlaient les différents véhicules (deux-roues et pare-brise des voitures entravant le champ de vision des conducteurs. Les piétons ne pouvaient plus se déplacer librement sur les trottoirs mais devaient emprunter la route. Par ailleurs, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite avaient également des difficultés à se faire déposer dans l’enceinte de l’école Mama’o en raison de la présence massive de drapeaux à l’entrée principale. Enfin, la hauteur de certains porte-drapeaux et porte-oriflammes pouvait atteindre le réseau électrique aérien.

Aussi, afin d’offrir aux citoyens des conditions de vote optimales et tranquillisées, le transport et l’utilisation de ce matériel de propagande ainsi que de leurs supports ne sont plus autorisés :

Dans l’enceinte de l’école Mama’o (cour et bureaux de vote) ;

Sur les voies et accotements ouverts ou accessibles à la circulation piétonne dans le périmètre suivant :

– Sur l’avenue Georges Clemenceau : portion comprise depuis l’intersection de l’avenue du commandant Chesse jusqu’à l’entrée de la servitude Apahere ;

– Tout le long de l’avenue Georges Bambridge ;

– Tout le long de la servitude Mama’o ;

– Sur le site de l’ancien CHPF de Mama’o (parkings de stationnement inclus).

Ces interdictions prennent effet à compter du samedi 27 juin, 0h00, jusqu’au dimanche 28 juin 2020, 19 heures.