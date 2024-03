23e édition du Salon du Tīfaifai

Seront présents 40 artisans spécialisés dans l’art du Tīfaifai et de la bijouterie d’art. Deux artisans de Takapoto seront également présents.

L’événement mettra l’accent sur le thème de la création libre, offrant aux exposants l’opportunité de participer à deux concours majeurs.

Le premier concours consistera en la réalisation libre d’un tīfaifai respectant des dimensions spécifiques de 2,40 mètres sur 2,60 mètres.

Le deuxième concours portera sur la confection d’une nappe de table pour huit couverts, avec des dimensions de 1,75 mètre sur 2,50 mètres. Chacun de ces concours se déroulera sur deux jours. La cérémonie de remise des prix aura lieu le samedi 30 mars, avec au programme des démonstrations et des ateliers.

Par ailleurs, une conférence aura lieu le samedi 30 mars à 9 h 30 sur la thématique, « Tīfaifai, origine et évolution ». Cette conférence réunira différentes générations de créateurs de tīfaifai et permettra d’aborder l’histoire de ce savoir-faire typiquement polynésien ainsi que ses enjeux présents et à venir.

PRATIQUE

Hall René Leboucher de l’Assemblée de Polynésie française

Du 25 au 31 mars

De 8 heures à 17 heures, tous les jours