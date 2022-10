22e édition du salon made in Fenua du 27 au 30 octobre

Ce salon met à l’honneur la richesse et la variété des filières de la production locale et propose aux visiteurs découverte des produits “Made in Fenua”.

Durant 4 jours, 145 exposants seront présents dans 7 univers dédiés : textile, bijouterie, cosmétique, artisanat, agroalimentaire, littérature, services et autres. Il y aura également un espace enfants proposant des ateliers créatifs, un jeu-concours, les “meilleurs produits Made in Fenua”, avec 23 produits d’exposants en concours pour remporter les trophées d’or, d‘argent, de bronze et le coup de cœur du jury.

Un programme d’animations, rythmé par des dégustations de produits “Made in Fenua”, le jeu de la roue “Made in Fenua” et des concerts live en fin de journée seront aussi organisés.

PRATIQUE

Parc expo de Mamao

Du 27 au 30 octobre de 9 heures à 18 heures

Inauguration officielle du salon le 27 octobre à 10 heures

Dimanche 30 octobre à partir de 15 heures 30 : annonce des lauréats du jeu-concours les”meilleurs produits Made in Fenua”