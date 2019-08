Tahiti 360 invité à la conférence mondiale de Google en septembre

La société Tahiti 360 créée fin 2018, travaille avec Google pour référencer les routes de Polynésie sur les plateformes du géant d’internet comme Google Street view. Une démarche qui donne une vraie visibilité au fenua sur la Toile. Depuis chez soi, qu’on soit au fenua où à l’étranger, il est possible de parcourir virtuellement les routes polynésienne mais aussi de faire le trajet entre Tahiti et Moorea.

Un atout pour le tourisme

Et Tahiti 360 travaille aussi avec les acteurs du tourisme. Il est ainsi possible de visiter virtuellement certains des hôtels du fenua. Un atout pour le secteur. Les touristes peuvent désormais se faire une idée avant de bloquer une réservation. Pour les pensions et hôtels de Polynésie, c’est un moyen efficace de mettre en valeur leur produit.

Depuis janvier, plus de 850 000 images ont été publiées par Tahiti 360 sur les plateforme Google. Elles ont été visionnées plus d’un milliard de fois.

Un succès qui a attiré l’attention de Google. Tahiti 360 est invité à la conférence mondiale du géant du web, les 24 et 25 septembre à Londres. “Pendant cette conférence, on va présenter pendant une demi heure, tout ce qu’on fait : à la fois de la cartographie routière, sur le lagon, en mer, sur les chemins, mais également tout ce qu’on peut apporter aux commerces, hôtels, restaurants, pensions… pour se référencer sur Google, explique Christophe Courcaud, Google photographe, à l’origine de Tahiti 360. Cette conférence a lieu une fois par an dans un continent différent d’une année sur l’autre. L’année dernière c’était à San Francisco. Cette année c’est à Londres. Y sont conviés des professionnels, des fabricants de matériels, des chefs de projet de chez Google pour présenter les nouveautés qui vont arriver sur leurs plateformes dans les mois à venir. Et on va être mis également face à d’autres personnes qui font la même chose que nous ailleurs dans le monde”

Tahiti 360 bientôt dans les îles

Le travail de Tahiti 360 est un atout pour le tourisme, principal atout économique de la Polynésie, mais pas seulement. Ailleurs dans le monde, le référencement des routes est utiliser pour la gestion des infrastructures ou encore pour estimer le niveau d’urbanisation d’une commune.

Tahiti 360 n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. La société a déjà plusieurs projets. Après les routes de Tahiti, elles référencera celles de Moorea et envisage même de parcourir les Marquises. Cartographie routes des îles. Moorea et même Marquises.