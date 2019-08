Les Prim’Olympiades ou l’intégration par le sport à l’UPF

CrossFit, tir à l’arc, lancer de coco, land’art, dessinez c’est gagné… Les nouveaux étudiants de l’Université de la Polynésie française n’imaginaient sûrement pas une rentrée aussi active.

Depuis lundi, l’UPF procède à des journées d’intégration pour ses primo-entrants, et jeudi, ils ont poussé la cohésion un peu plus loin avec la deuxième édition des Prim’Olympiades. Une journée d’intégration obligatoire, où les élèves des trois départements s’affrontent dans des parcours sportifs, des jeux de cohésion et autres quizz.

Ils sont plus de 700 nouveaux sur les 3000 étudiants que compte l’UPF. En vert, les étudiants de Sciences, technologie et santé ; en jaune ceux des Lettres, langues et sciences humaines ; et en bleu, ceux inscrits en Droit, économie, gestion.

L’année dernière, c’est le département Droit, économie, gestion qui avait remporté le trophée. Les étudiants en Sciences, technologie et santé les ont détrônés cette année.