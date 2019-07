Abandons, adoptions, euthanasies : dans le quotidien de Eimeo Animara

Anne-Laure Meynkens et Pascal Schram se sont lancés dans un tour du monde pour la cause animale. Ils ont monté une association, Animal 360. Le couple, passionné de photo et vidéo, a visité plusieurs pays et réalisé des reportages diffusés sur leur site internet. Ils sont en ce moment à l’île de Pâques après avoir passé un mois en Polynésie.



Au fenua, plutôt que de s’intéresser aux animaux marins, ils ont décidé d’aller à la rencontre d’une association de protection des chiens et chats, à Moorea. Leur reportage vient de sortir.

De chiots récupérés dans un caniveau à l’adoption d’un d’entre eux, on découvre le quotidien de l’association et les histoires de ses familles d’accueil, souvent débordées. “Depuis le début du mois, nous avons eu quand même 56 euthanasies de chiots”, explique Josette, trésorière de l’association. “Quand on parle de la Polynésie, on croit que c’est le paradis sur terre. Mais pour les animaux, c’est la catastrophe”.



L’association espère que la population prendra peu à peu conscience de la vie animale, “que l’animal n’est pas un objet, que l’animal souffre, qu’il est comme nous les êtres humains, il ne l’exprime pas de la même façon (…) Si on peut ne serait-ce que tout le monde, regarder autour de soi et faire un peu attention, ça serait vraiment bien”, espère Catherine, famille d’accueil.