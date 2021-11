Hokini Commings s’incline face à Brayan Guedes

Le métropolitain s’est imposé par décision unanime au terme de 6 rounds de 3 minutes. Un combat difficile pour notre représentant tahitien qui a eu du mal à tenir le rythme imposé par son adversaire. Sur 4 combats disputés chez les pros, Brayan a décroché sa première victoire “c’est un bon guerrier, franchement on a fait un beau combat, je le remercie. Et si on peut faire la revanche chez nous, il n’y a pas de problème. Il n’a pas réussi sa stratégie, j’ai réussi la mienne… mais respect.”

Une défaite donc pour Hokini Commings, qui a passé ces deux dernières années loin du ring, à cause des restrictions sanitaires. “2 ans d’absence, ça se fait ressentir. Après je ne regrette pas par performance ce soir, je trouve que j’ai bien tenu, je n’ai pas lâché. après voilà, c’est le manque de combat et un peu le manque de préparation aussi.