Tech4Islands Awards : un Polynésien remporte le prix Spécial Outre-Mer

Le jury final des Tech4Islands Awards, composé de personnalités européennes emblématiques de l’innovation et de la “Tech For Good”, s’est réuni par visioconférence dimanche soir à Tahiti (soit lundi matin en métropole) à French Tech Central à Station F et au Service Informatique de la Polynésie pour le grand oral des 6 finalistes de la compétition.

Le jury a salué la qualité et la pertinence de l’ensemble des solutions présentées pour les territoires insulaires afin de faire émerger des solutions innovantes Tech4Islands plus écologiques pour nos îles, et au-delà, pour la protection de nos océans, de notre environnement et de la Planète.

Les lauréats sont :

– Grand Prix Tech4Islands Awards 2019 : Bioceanor (Économie Bleue – France) – Solution de station météo sous-marine connectée capable de mesurer en temps réel et par prédiction la pollution de l’eau, elle regroupe toutes les dernières innovations technologies de l’IoT, du BigData en passant par le Machine Learning. Prix de 1 million Fcfp.

– Prix Spécial Outre-Mer by Tech4Islands Awards : LeadBees Technologies (Économie Circulaire – Polynésie française) – Solution de gestion connectée des ruches : grâce à des capteurs installés dans la ruche, au contact direct de la colonie, et sur le rucher, LeadBees permet aux apiculteurs de surveiller les ruches à distance sans déranger les abeilles : état de santé et activité de la colonie, état de la production, météo, etc. Prix de 600 000 Fcfp, et 3 mois d’incubation gratuite au sein de l’accélérateur Outre-mer Network à Station F, à Paris.

Les lauréats recevront leur trophée au Digital Festival Tahiti – Tech4Islands, le grand rendez-vous mondial des Smart Islands qui se tient du 16 au 19 octobre prochain à Tahiti, à la Présidence de la Polynésie française.